Хуберт Хуркач — Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на матч 1/2 финала турнира в Дубае

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Дубае Хуберт Хуркач – Андрей Рублёв.
Ставка: победа Рублёва за 2.07.
«25-летний поляк Хуберт Хуркач – первый серьёзный соперник для Андрея Рублёва на турнире в Дубае. До полуфинальной стадии все те, с кем играл россиянин, значительно уступали ему в классе.
Ставка на матч «Милан» — «Удинезе» с коэффициентом 2.40.
А вот Хуркачу за выход в полуфинал пришлось изрядно потрудиться в игре с неуступчивым 20-летним итальянцем Янником Синнером, который, к слову, занимает место в рейтинге на одну строчку выше. Тем не менее поляк уверенно провёл матч, выиграв в двух сетах с одинаковым счётом 6:3.
Хуркач на данный момент 11-й в рейтинге ATP, а Рублёв – 7-й. Поляк очень непростой соперник – против него играть крайне сложно. Он очень серьёзно настраивается на игроков из первой десятки. Между собой Хуркач и Рублёв встречались дважды, и оба раза победа была за поляком. Выиграл он на турнире в Риме в 2020 году – 2:1 (7:6, 3:6, 6:2) и через год в полуфинале турнира в Майами – 2:0 (6:3, 6:4).
Так что, имея более высокий рейтинг, тем не менее Рублёв ещё ни разу не выигрывал очный поединок. На руку Рублёву и усталость, которая наверняка накопилась у поляка после вчерашнего матча с Синнером. Моя ставка – победа Рублёва в матче», — сказала Петрова.
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