Хуберт Хуркач — Андрей Рублёв: прогноз Владимира Светлицы на полуфинал турнира в Дубае

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч турнира в ОАЭ Хуберт Хуркач — Андрей Рублёв.



Ставка: победа Хуркача за 1.72.



«За право сыграть в финале турнира ATP-500 в Дубае сразятся Хуберт Хуркач из Польши и Андрей Рублёв, представляющий Россию.

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Для Андрея этот полуфинальный матч станет 12-м за последние 17 дней. Очевидно, что сил уже не так много, в особенности после сегодняшнего камбэка против Маккензи Макдональда, в течение которого Рублёв дважды мог проигрывать с брейком во второй партии, но вырвал эти геймы на зубах, а вместе с ними и матч.



Хуркач намного свежее и в Дубае проводит свой лучший турнир в 2022-м.



Учитывая счёт личных встреч (2:0 в пользу поляка) и возможную физическую усталость Андрея, есть ощущение, что у Хуркача больше шансов на итоговый успех», — сказал Светлица.

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