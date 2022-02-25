«Милан» — «Удинезе»: ставка Максима Калиниченко на матч итальянской Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Милан» – «Удинезе».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.05.



«В 27-м туре итальянской Серии А нас ждет встреча «Милана» и «Удинезе». Несмотря на разные позиции в турнире, миланцев тут ждет не самая лёгкая игра. А учитывая последние результаты команды Пиоли, тут и вовсе фаворит не так очевиден.

Ставка на матч «Милан» — «Удинезе» с коэффициентом 2.40.

«Милан» с недавних пор занял первую строчку в чемпионате Италии. Однако это не связано с возможными успехами команды Пиоли. Просто сейчас все три лидера Серии А теряют много очков. Миланцы, например, несмотря на лидерство, несколько раз сыграли вничью и проиграли недавно.



В последнем туре «Милан» и вовсе не смог обыграть главного аутсайдера лиги — «Салернитану». Их встреча завершилась ничьей (2:2). Так что сейчас к форме и настрою подопечных Пиоли есть вопросы.



«Удинезе» — неудобная команда для многих соперников в Италии. Клуб часто доставляет проблемы топовым клубам. Хотя стоит отметить, что сейчас он не настолько грозен. «Зебры» уже опустились почти к зоне вылета. Впрочем, данный факт не помешал им недавно отобрать баллы у «Лацио» (1:1) и «Торино» (2:0).



«Удинезе» хорошо выступает против «Милана» в очных матчах. Две их последние очные встречи завершались вничью — 1:1. До этого «Милан» пару раз выигрывал у соперника, однако он не делал это всухую.



Учитывая все эти факты, я не очень уверен в победе миланцев. Возможно, «Удинезе» сможет заработать очки в их матче. Однако я думаю, что игра точно не будет результативной. Оба соперника сейчас выступают нестабильно. В очном матче они не станут часто рисковать», — сказал Калиниченко.

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