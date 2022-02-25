Автор сайта Matchtv.ru, экс-комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола.



Ставка: победа Дуродолы за 1.74.



«Оланреваджу Дуродола будет боксировать с Магомедом Исмаиловым. Это один из самых странных боксерских поединков, про которые мне приходилось писать. Двое моих коллег вообще считают, что с этим боем может быть что-то нечисто, и результат определится до выхода боксеров на ринг.

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Я не верю в теории договорняков, не верю, что это работает в боксе. Думаю, что если Исмаилов поймёт, что Дуродоле заплатили деньги, чтобы он проиграл, то он первым возмутится и устроит большой скандал. Мне не верится, что боец ММА может составить конкуренцию профессиональному боксёру. Дуродола проводит в боксёрских перчатках намного больше времени, чем Магомед Исмаилов. Да, Дуродоле 41 год и он проиграл все свои важнейшие поединки. Но признаем, что Исмаилов уступает ему в габаритах, плюс в ММА он не считается элитным ударником. Он очень хороший боец, но он миксует борьбу и ударную технику.



Я думаю, что все-таки Дуродола победит в этом бою. Если по всем показателям попытаться спрогнозировать победителя, то Дуродола выиграет», — сказал Тихомиров.

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