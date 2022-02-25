Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы: когда начало, где покажут, соперник «Спартака»

25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии в борьбу в плей-офф вступит московский «Спартак».

Эксперты назвали шансы «Спартака» на победу в Лиге Европы перед жеребьёвкой 1/8 финала.

Красно-белые заняли первое место на групповом этапе Лиги Европы и напрямую попали в 1/8 финала турнира.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы стартует в 14:00 мск, в прямом эфире за ходом мероприятия можно будет следить на телеканале «Матч ТВ».



«Спартак» в следующем раунде встретится с одной из восьми команд:



«Аталанта» (Италия);

«РБ Лейпциг» (Германия);

«Порту» (Португалия);

«Севилья» (Испания);

«Бетис» (Испания);

«Барселона» (Испания);

«Рейнджерс» (Шотландия);

«Брага» (Португалии).

Также в плей-офф Лиги Европы пробился «Зенит», но действующий чемпион России в 1/16 финала уступил «Бетису» (2:3, 0:0).

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