Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы: когда начало, где покажут, соперник «Спартака»

25 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. На этой стадии в борьбу в плей-офф вступит московский «Спартак».
Эксперты назвали шансы «Спартака» на победу в Лиге Европы перед жеребьёвкой 1/8 финала.
Красно-белые заняли первое место на групповом этапе Лиги Европы и напрямую попали в 1/8 финала турнира.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы стартует в 14:00 мск, в прямом эфире за ходом мероприятия можно будет следить на телеканале «Матч ТВ».
«Спартак» в следующем раунде встретится с одной из восьми команд:
«Аталанта» (Италия);
«РБ Лейпциг» (Германия);
«Порту» (Португалия);
«Севилья» (Испания);
«Бетис» (Испания);
«Барселона» (Испания);
«Рейнджерс» (Шотландия);
«Брага» (Португалии).
Также в плей-офф Лиги Европы пробился «Зенит», но действующий чемпион России в 1/16 финала уступил «Бетису» (2:3, 0:0).
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