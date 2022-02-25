«Спартак» — ЦСКА: прогноз Максима Калиниченко на матч РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.
Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 1.86.
«Теперь у руля „Спартака“ Паоло Ваноли. Не простили Рую Витории слабых результатов в РПЛ. Даже успех в Лиге Европы не спас от отставки. Пока что с Ваноли «Спартак» официальных матчей не играл.
Где покажут матч «Спартак» — ЦСКА?
На сборах красно-белые не проигрывали: четыре раза сыграли вничью и трижды победили. Конечно, это ни о чём не говорит. Но отсутствие поражений внушает небольшой оптимизм.
У ЦСКА тренер остался, Василий Березуцкий сохранил пост. В товарищеских матчах зимой одно поражение — от «Дюделанжа» (0:1). В большинстве остальных игр были победы.
Из-за политической обстановки сложно сказать, сыграют ли все легионеры. Но матч точно будет интересный. Хочется посмотреть, что из себя представляет обновленный «Спартак». В таблице ЦСКА на данный момент выше. Но я верию в успех родной команды. Не просто же так она смогла занять первое место в группе Лиги Европы".
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