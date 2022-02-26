«Спартак» — ЦСКА: эксперты оценили шансы команд выиграть московское дерби РПЛ

Сегодня, 26 февраля, состоится матч 19-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Московское дерби пройдёт на стадионе «Открытие Арена», стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.
«Спартак» — ЦСКА: чего ждать от дерби всея Руси?
Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Эксперты оценили шансы команд в предстоящем дерби. Они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Заключить пари на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.68, что приблизительно равно 37% вероятности. Успех ЦСКА оценивается аналитиками коэффициентом 2.99 (33%). На ничью по итогам 90 минут предлагается поставить за 3.38.
Гол Александра Соболева доступен у букмекеров за 2.75. Если забьёт Антон Заболотный, сыграет коэффициент 3.25.
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