«Спартак» — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть, какой канал покажет дерби, кто судит

Сегодня, 26 февраля, состоится матч 19-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА. Московское дерби пройдёт на стадионе «Открытие Арена».

Максим Калиниченко дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.

Начало игры запланировано на 19:00 мск. В прямом эфире трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

Обслужит принципиальное противостояние Виталий Мешков. Ассистировать ему будут Дмитрий Сафьян и Арам Петросян. Резервный судья – Антон Фролов. За VAR отвечает Евгений Турбин, ассистент VAR – Антон Кобзев. Инспектором на дерби РФС назначил Николая Иванова.

Если в матче «Спартак» — ЦСКА будет показана красная карточка, сыграет коэффициент 2.65, что приблизительно равно 37% вероятности. Вероятность пенальти оценена экспертами коэффициентом 2.35 (42%). Поставить на то, что главный судья лично посмотрит повтор VAR, можно за 2.60 (38%).

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