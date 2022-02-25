«Спартак» — ЦСКА: фрибет 2000 рублей к матчу РПЛ
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26 февраля пройдёт матч РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА. Начало дерби — в 19:00 мск. Ты можешь получить фрибет 2000 рублей от букмекера «Фонбет» и использовать его на любое событие!
Чтобы получить бонус, выполни простые действия:
1. Зарегистрируйся в БК «Фонбет».
2. Скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт на сумму от 100 рублей.
Фрибет будет доступен в мобильном приложении «Фонбет» сразу после установки.
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