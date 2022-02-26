«Спартак» — ЦСКА: смотреть онлайн московское дерби, прямая трансляция 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, состоится матч 19-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Московское дерби пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Прогноз Романа Гутцайта на матч «Спартак» — ЦСКА.

Эксперты оценили шансы команд в предстоящем дерби. Они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Заключить пари на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.68, что приблизительно равно 37% вероятности. Успех ЦСКА оценивается аналитиками коэффициентом 2.99 (33%). На ничью по итогам 90 минут предлагается поставить за 3.38.

Если в матче «Спартак» — ЦСКА будет показана красная карточка, сыграет коэффициент 2.65. Вероятность пенальти оценена экспертами коэффициентом 2.35. Поставить на то, что главный судья лично посмотрит повтор VAR, можно за 2.60.

Гол Александра Соболева доступен у букмекеров за 2.75. Если забьёт Антон Заболотный, сыграет коэффициент 3.25.

«Спартак» — ЦСКА: ставка Виктора Гусева с коэффициентом 3.35 на матч РПЛ.



Максим Калиниченко дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.



Спонсор московского «Спартака» попал под санкции Евросоюза.