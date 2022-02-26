«Химки» — «Динамо»: где смотреть, прямой эфир, онлайн-трансляция, какой канал покажет

Сегодня, 26 февраля, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире можно будет посмотреть встречу на канале «Матч Премьер».

Прогноз Константина Генича на матч «Химки» — «Динамо».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех химчан оценён экспертами в 6.05. Ставки на ничью принимаются за 3.94.



Аналитики не уверены, что матч РПЛ «Химки» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

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