«Сочи» — «Арсенал»: прямая трансляция, какой канал покажет, где смотреть онлайн матч РПЛ

26 февраля состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Арсенал». Начало игры — в 16:30 мск. Онлайн-трансляцию встречи можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».

Почему «Сочи» сохранит третье место в чемпионате России?

Эксперты уже дали свой прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех туляков оценён экспертами в 6.45. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Аналитики также считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «МЮ» — «Уотфорд».

«Спартак» — ЦСКА: ставка Виктора Гусева с коэффициентом 3.35 на матч РПЛ.



Максим Калиниченко дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.