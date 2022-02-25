Даниил Медведев — Рафаэль Надаль: ставка Анны Чакветадзе на 1/2 финала турнира в Акапулько

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль в 1/2 финала турнира ATP в Акапулько.

Ставка: победа Медведева за 1.78.

«Недолго всем пришлось ждать новой встречи Даниила Медведева и Рафаэля Надаля. У Дани есть шанс взять реванш за финал Открытого чемпионата Австралии. Думаю, у него хорошие шансы. Конечно, Акапулько — это не турнир «Большого шлема», но матч принципиальный. Всем памятен финал в Мельбурне, к тому же со следующей недели россиянин будет первой ракеткой мира. Наверняка он хочет победить в Мексике, чтобы не просто так получить своё звание, а подкрепив его титулом.



Пока и Медведев, и Надаль достаточно уверенно разбирались со своими соперниками. Никаких проблем не возникало, сеты не проигрывали. Хард — это покрытие Медведева, Рафа может играть здорово везде, но, думаю, ему будет сложно. Ведь в Австралии Медведев проиграл психологически, в плане тенниса он переигрывал соперника 2,5 сета, а потом не дожал в нужный момент. Больше таких ошибок он не повторит. По крайней мере, мне так кажется. На задней линии очень тяжело будет Рафе справиться со стеной Дани. Если с подачей всё будет хорошо, то Медведев выиграет, причём уверенно.



Ставлю на победу российского теннисиста».