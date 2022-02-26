«Спартак» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на центральный матч 19-го тура РПЛ

Популярный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт сделал свой прогноз на главный матч 19-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: победа «Спартака» за 2.61.

«Что же за сборы успел сделать Паоло Ваноли? Он действительно поменял систему игры «Спартака». Он очень много внимания уделял физической подготовке.

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Мы увидели, что «Спартак» — это команда, которая может на соперника побежать и вынудить его ошибиться для того, чтобы мяч перехватить. «Спартак» выстраивает своё нападение, забирая мяч уже на чужой половине поля. Я уверен, «Спартак» будет это делать в матче с ЦСКА.



Армейцы — более загадочная история. Тоже была возможность регулярно наблюдать за матчами команды Алексея Березуцкого. Но ЦСКА, мне кажется, не так впечатлил по ходу этого периода, как «Спартак». С другой стороны, у ЦСКА есть интересные новички. Это Юсуф Языджи, Медина. Эти ребята повысят уровень притязаний команды в нашем чемпионате и качество игры в нападении.



Это дерби. Первая встреча. Мне кажется, что именно физическая готовность и мотивация могут выйти на первый план. Я бы здесь отдал предпочтение «Спартаку» и поставил на победу красно-белых».

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