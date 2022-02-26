«Спартак» — ЦСКА: прогноз Романа Гутцайта на центральный матч 19-го тура РПЛ

Популярный телекомментатор и футбольный эксперт Роман Гутцайт сделал свой прогноз на главный матч 19-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА.
Ставка: победа «Спартака» за 2.61.
«Что же за сборы успел сделать Паоло Ваноли? Он действительно поменял систему игры «Спартака». Он очень много внимания уделял физической подготовке.
«Спартак» — ЦСКА: когда начало, какой канал покажет?
Мы увидели, что «Спартак» — это команда, которая может на соперника побежать и вынудить его ошибиться для того, чтобы мяч перехватить. «Спартак» выстраивает своё нападение, забирая мяч уже на чужой половине поля. Я уверен, «Спартак» будет это делать в матче с ЦСКА.
Армейцы — более загадочная история. Тоже была возможность регулярно наблюдать за матчами команды Алексея Березуцкого. Но ЦСКА, мне кажется, не так впечатлил по ходу этого периода, как «Спартак». С другой стороны, у ЦСКА есть интересные новички. Это Юсуф Языджи, Медина. Эти ребята повысят уровень притязаний команды в нашем чемпионате и качество игры в нападении.
Это дерби. Первая встреча. Мне кажется, что именно физическая готовность и мотивация могут выйти на первый план. Я бы здесь отдал предпочтение «Спартаку» и поставил на победу красно-белых».
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Спартак» — ЦСКА.
Почему «Спартак» и ЦСКА разочаруют зрителей?
- 26 февраля 2022
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 25 февраля 2022
-
23:18
-
22:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:52
-
15:45
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:37
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 февраля 2022
-
21:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30