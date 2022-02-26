«Лидс» — «Тоттенхэм»: ставка Артура Петросьяна на матч английской Премьер-лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 27-го тура АПЛ «Лидс» – «Тоттенхэм».

Ставка 1: «Тоттенхэм» победит за 1.96.

Ставка 2: «Тоттенхэм» забьёт как минимум два гола за 1.75.

«За девять дней «Лидс» потерпел три сокрушительных поражения, в которых пропустил 13 мячей. И вот теперь, спустя всего два с половиной дня после оплеухи на «Энфилде», команде Марсело Бьельсы предстоит встречаться со злым от собственного поражения «Тоттенхэмом».

Почему Фрэнк Лэмпард не поможет «Ливерпулю» в чемпионской гонке?

Боюсь, йоркширцам, не успевающим толком перевести дух, не хватит ни физических, ни моральных сил. И неудачная серия хозяев только продлится.



А от подопечных Конте вполне можно ждать реакцию на неудачу в Бёрнли. Эмоциональные выступления итальянца обычно достигают поставленной цели – встряхнуть и разозлить команду. У «шпор» гораздо сильнее и состав, и скамейка, и, собственно, демонстрируемая игра. Поэтому гости с большой долей вероятности к победе здесь будут ближе».

«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: Лионель Месси в огне.

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«МЮ» — «Уотфорд»: Магуайр не привезёт.