«Спартак» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на московское дерби в РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

Ставка 1: ничья за 3.36.

Ставка 2: тотал больше 6.5 жёлтой карточки за 2.75.

«Поговорим о главном матче весны для российских болельщиков – сразу же в первом туре после возобновления чемпионата «Спартак» сыграет с ЦСКА. Понятно, что все уже в ожидании этой игры.

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Игра будет очень интересная, как бы она ни проходила, со множеством борьбы. Очень сложно в первом туре давать прогнозы, как будет складываться игра, потому что сложно сказать, как начнут команды, в какой они форме.



«Спартак» будет играть по схеме с тремя защитниками, в центре поля добавился Мартинс – очень хороший футболист, он мне понравился на сборах. В нападение добавился Николсон для ротации с Соболевым.



Что касается ЦСКА, то покинул команду Чалов, но добавились три сильных футболиста в центр поля. Как они будут играть – посмотрим, пока это сложно предсказать.



Я не вижу в этом матче фаворита, шансы примерно равны. Учитывая, что это первый тур после паузы, будет ничья. Думаю, что будет очень много борьбы и жёлтых карточек. Соответственно, второй мой прогноз – тотал больше 6.5 жёлтой карточки. Это очень много, но думаю, что эта ставка зайдёт. Вполне может быть стычка или потасовка в каком-то моменте, где дадут сразу несколько карточек. Нас ожидает очень насыщенная игра».

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