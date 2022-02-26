«Спартак» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на московское дерби в РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА.
Ставка 1: ничья за 3.36.
Ставка 2: тотал больше 6.5 жёлтой карточки за 2.75.
«Поговорим о главном матче весны для российских болельщиков – сразу же в первом туре после возобновления чемпионата «Спартак» сыграет с ЦСКА. Понятно, что все уже в ожидании этой игры.
«Спартак» — ЦСКА: когда начало, какой канал покажет?
Игра будет очень интересная, как бы она ни проходила, со множеством борьбы. Очень сложно в первом туре давать прогнозы, как будет складываться игра, потому что сложно сказать, как начнут команды, в какой они форме.
«Спартак» будет играть по схеме с тремя защитниками, в центре поля добавился Мартинс – очень хороший футболист, он мне понравился на сборах. В нападение добавился Николсон для ротации с Соболевым.
Что касается ЦСКА, то покинул команду Чалов, но добавились три сильных футболиста в центр поля. Как они будут играть – посмотрим, пока это сложно предсказать.
Я не вижу в этом матче фаворита, шансы примерно равны. Учитывая, что это первый тур после паузы, будет ничья. Думаю, что будет очень много борьбы и жёлтых карточек. Соответственно, второй мой прогноз – тотал больше 6.5 жёлтой карточки. Это очень много, но думаю, что эта ставка зайдёт. Вполне может быть стычка или потасовка в каком-то моменте, где дадут сразу несколько карточек. Нас ожидает очень насыщенная игра».
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Спартак» — ЦСКА.
Почему «Спартак» и ЦСКА разочаруют зрителей?
«Эвертон» — «Ман Сити»: Фрэнк Лэмпард не потянет.
- 26 февраля 2022
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 25 февраля 2022
-
23:18
-
22:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:52
-
15:45
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:37
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 24 февраля 2022
-
21:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00