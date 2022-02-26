Виктор Гусев сделал прогноз на дерби «Спартак» — ЦСКА в чемпионате России

Известный телекомментатор и футбольный эксперт Виктор Гусев сделал свой прогноз на московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.32.

«Первую часть чемпионата «Спартак» завершил на девятом месте, ЦСКА — на четвёртом. Разница между командами составляет семь очков. Но сейчас это ничего не значит, дерби есть дерби.

«Спартак» — ЦСКА: когда начало, какой канал покажет?

Во все времена было именно так. Здесь одна статистика бьёт другую: на своём поле «Спартак» не проиграл ЦСКА в пяти подряд матчах: три победы, две ничьи. Теперь берём 15 из 20 последних матчей армейцев на поле «Спартака» — 11 побед, четыре ничьи.



Перед перерывом ЦСКА выиграл 1:0 у «Крыльев», 2:0 у тульского «Арсенала». «Спартак» выиграл 2:1 у «Ахмата» и проиграл 0:3 «Сочи». Руй Витория после 18 туров со «Спартаком» попрощался, теперь у красно-белых новый тренер — Паоло Ваноли. В первом круге ЦСКА выиграл 1:0 в сентябре. В чемпионате сезона-2020/2021 ЦСКА выиграл дома 3:1, а на выезде уступил 0:1.



Теперь о пополнении — у «Спартака» новый нападающий Николсон, опорник Мартинс, россияне Хлусевич, Пруцев, Классон. Мощное усиление. В ЦСКА приехали Языджи, Медина, Карраскаль. Интересно, как впишутся эти топ-игроки. О потерях. У «Спартака» всё очевидно — дисквалифицирован Кофрие, ушли Хендрикс и Понсе. У ЦСКА ушли Васин, Чалов, Кучаев, Бохинен и Бистрович. У армейцев мощные изменения. Но тренер остался тот же — Алексей Березуцкий.



Контрольные матчи на сборах ничего не значат. Я лишь могу предположить, что игра будет осторожной. Первый матч для Ваноли, только начало после долгой паузы, непонятная ситуация с болельщиками. Прежде всего игра будет интересна своим напряжением, а не демонстрацией класса. Жду равный матч и ничейный исход».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Спартак» — ЦСКА.



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