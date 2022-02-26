«Спартак» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на московское дерби

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА.
Ставка: ничья или победа «Спартака» в один гол за 2.37.
«Спартак» в текущем первенстве Лиги Европы сумел выступить выше всяких похвал – команда записала на свой счёт три победы и ничью, что позволило опередить «Наполи», «Лестер» и «Легию».
«Спартак» — ЦСКА: когда начало, где покажут?
Такие результаты позволили команде выйти в плей-офф, причём сразу в 1/8 финала. В чемпионате России красно-белые за 18 туров записали на свой счёт шесть побед и пять ничьих, которые принесли 23 очка и девятое место в турнирной таблице. После победы над «Ахматом» «народная команда» уступила «Сочи».
На счету ЦСКА после 18 туров девять викторий и три ничьих, которые принесли 30 очков и четвёртую позицию. В двух последних матчах красно-синие обыграли «Крылья Советов» и «Арсенал».
Это игра первого тура после паузы, и пока непонятно, кто в каких кондициях. Есть покупки, обновление состава, что сделает эту игру интересной. Сегодня отдам предпочтение своей родной команде, при этом не могу исключать и мирный исход. Моя ставка — ничья или победа «Спартака» в один гол».
«Спартак» — ЦСКА: ставка Виктора Гусева с коэффициентом 3.35 на матч РПЛ.
Максим Калиниченко дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.
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