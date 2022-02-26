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«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 1.99.

«Манчестер Юнайтед» занимает достаточно высокое четвёртое место в таблице, хотя его игра меня совершенно не убеждает. Команда очень много пропускает для претендента на Лигу чемпионов — 34 гола за 26 матчей, а ещё теряет очки с андердогами. В прошлый раз он пропустил дважды от «Лидса» (4:2).

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«Уотфорд» явно не конкурент сегодняшним визави на дистанции, он сражается только за сохранение прописки. На сегодняшний день клуб занимает предпоследнее место и отстаёт от ватерлинии на два очка. Не так давно ему удалось забрать три очка, оказавшись сильнее «Астон Виллы» (1:0).

На мой взгляд, как бы нестабилен не был «Манчестер Юнайтед», в этом противостоянии он одержит победу. Команда на голову сильнее своего противника и вряд ли не использует превосходство в мастерстве.

Кроме того, гости очень много пропускают в этом сезоне, что им может помешать в оказании сопротивления. На выезде им держать оборону достаточно сложно».

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