«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 1.99.
«Манчестер Юнайтед» занимает достаточно высокое четвёртое место в таблице, хотя его игра меня совершенно не убеждает. Команда очень много пропускает для претендента на Лигу чемпионов — 34 гола за 26 матчей, а ещё теряет очки с андердогами. В прошлый раз он пропустил дважды от «Лидса» (4:2).
«МЮ» — «Уотфорд»: когда начало, где покажут?
«Уотфорд» явно не конкурент сегодняшним визави на дистанции, он сражается только за сохранение прописки. На сегодняшний день клуб занимает предпоследнее место и отстаёт от ватерлинии на два очка. Не так давно ему удалось забрать три очка, оказавшись сильнее «Астон Виллы» (1:0).
На мой взгляд, как бы нестабилен не был «Манчестер Юнайтед», в этом противостоянии он одержит победу. Команда на голову сильнее своего противника и вряд ли не использует превосходство в мастерстве.
Кроме того, гости очень много пропускают в этом сезоне, что им может помешать в оказании сопротивления. На выезде им держать оборону достаточно сложно».
Ещё один прогноз на матч «МЮ» — «Уотфорд»: даже Магуайр не привезёт.
«Спартак» — ЦСКА: ставка Виктора Гусева с коэффициентом 3.35 на матч РПЛ.
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