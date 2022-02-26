«Спартак» — ЦСКА: прогноз Ивана Млечного на матч Российской Премьер-Лиги

Известный рэп-исполнитель и экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ cезона-2021/2022 «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: победа «Спартака» за 2.68.

Чемпионат России возвращается после большой паузы, и сейчас хочется поговорить о центральном матче не только нынешнего тура, а наверное, и всего чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА.

«Спартак» — ЦСКА: когда начало, где покажут?

Честно говоря, после межсезонья сложно говорить о форме команд, так как официальных игр ещё не было. ЦСКА в еврокубках не играет, а «Спартаку» только предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Отталкиваться мы можем только от трансферов, сделанных командами в паузу, и товарищеских матчей. Красно-белые особо не играли с крепкими клубами (кроме «Урала») и из семи контрольных встреч не проиграли ни одной. Правда, и выиграли всего три. ЦСКА же один из своих матчей сыграл с «Рубином», который завершился со счётом 1:1.



Не очень уж много трансферов сделали армейцы, поэтому я не думаю, что те проблемы, которые были в клубе до паузы, куда-то улетучатся. В «Спартаке» же ситуация в корне изменилась. Пришёл новый главный тренер, большое количество новых и качественных игроков появилось в клубе, что даёт большие надежды как на финальную часть сезона, так и на игру в Лиге Европы. Матч с ЦСКА станет настоящей проверкой для Ваноли, потому что результата от него ждут уж точно со старта.



Мне кажется, что «Спартак» должен доказывать всё сразу. Всё же в Лиге Европы против «Лейпцига» будет тяжело, и, безусловно, нужен хороший старт в чемпионате России. Возможности догнать первую четвёрку ещё имеются, но для этого нужно побеждать. И я думаю, что «Спартак» сможет это сделать. Мой прогноз на этот матч — победа «Спартака».

«Спартак» — ЦСКА: ставка Виктора Гусева с коэффициентом 3.35 на матч РПЛ.



Максим Калиниченко дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.



Спонсор московского «Спартака» попал под санкции Евросоюза.