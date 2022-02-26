«Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид: прогноз Александра Мостового на матч Ла Лиги

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» + тотал больше 2.5 гола за 2.50.

«Райо Вальекано» в текущем первенстве стартовал уверенно и после 24 туров занимает 11-е место в турнирной таблице. На счету «великанов» девять побед и четыре мирных исхода, которые принесли 31 очко, что на восемь меньше, чем у представителей зоны еврокубков.

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К сожалению, стартового запала надолго не хватило — команда потеряла концентрацию. В четырёх последних турах «пчёлы» проиграли, уступив в последней игре «Эльче».



У «Реала» на сегодня нет противников – единственным претендентом на первое место является «Севилья», которая уступает лидеру шесть баллов. После ничьей с «Вильярреалом» «сливочные» обыграли «Алавес».



В этом матче будет нелегко. По себе знаю, что играть на поле «великанов» очень неуютно, но дерби есть дерби. Ожидаю обилие атак и голевых моментов от противников, при этом отдам предпочтение лидеру Примеры, который очень хорош в последних матчах и сумеет воспользоваться слабостью хозяев.



Моя ставка – победа «Реала» Мадрид + тотал больше 2.5 голов».

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