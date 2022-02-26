«Эвертон» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.81.

«Эвертон» располагается очень низко, на 16-м месте, проиграв четыре тура из пяти предыдущих. Набрать очки получилось только с не самым грозным «Лидсом» (3:0). Справедливости ради дома ливерпульцы смотрятся достаточно неплохо, тут они набрали 16 очков в текущем розыгрыше.

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«Манчестер Сити» занимает доминирующее положение в чемпионате Англии, оторвавшись от ближайшего преследователя на три пункта. Тем не менее раньше отрыв был больше, а после поражения от «Тоттенхэма» (2:3) в предыдущем матче «Ливерпуль» и вовсе приблизился на расстояние вытянутой руки.



На мой взгляд, как бы хорошо дома ни выступали «ириски», отобрать очки у столь классного оппонента не получится, слишком уж ощущается разница в физических кондициях и подборе футболистов.



Кроме того, конкуренты наступают гостям на пятки, они это уже ощущают и вряд ли продолжат транжирить моменты, теряя из-за этого очки. Думаю, на классе «горожане» заберут комфортную победу».

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