Егор Титов дал прогноз на матч «Химки» — «Динамо» в 19-м туре чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Химки» – «Динамо» Москва.

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.60.

«Начинается вторая часть чемпионата России. Должно быть очень интересно, есть интрига в борьбе за чемпионство. «Динамо» удалось не отпустить «Зенит» далеко, но нужно показывать высокий уровень игры и весной. А сейчас все будут настраиваться на динамовцев. «Химки» не исключение.

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Конечно, всех удивила новость о смене тренера в «Химках». За несколько дней до возобновления сезона приняли такое решение, это странно. Что мешало сделать этот шаг раньше? Юран без сборов будет пытаться что-то придумать. Наверное, главным образом ему нужно настроить команду, про какую-то особую тактику речи сейчас не идёт.



Думаю, понятно, что «Химки» будут большими силами обороняться, играть вторым номером. Игроки опытные собрались, они понимают, что от них будет требоваться. Глубокая защита, а при малейшей возможности нужно будет выбегать в контратаку. «Динамо» придётся повозиться впереди, чтобы суметь забить. Может быть, стандарты помогут.



Голов много не жду, поле наверняка тяжёлым будет. Поэтому выберу «Динамо» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча. Уверен в ставке на 9 из 10».

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