Константин Генич сделал ставку на матч «Атлетико» Мадрид — «Сельта» в чемпионате Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Сельта».

Ставка: победа «Атлетико» Мадрид за 1.65.

«Очень хороший футбол показал «Атлетико» в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», но удача отвернулась (1:1). Симеоне сказал: «Одна атака «Юнайтед», и по итогу ничья». Так и есть.

«Севилья» — «Бетис»: «Зенит» отнял слишком много сил.

Феликс забил прекрасный мяч головой, затем много «Атлетико» атаковал, практически не подпускал «Манчестер» к своим воротам, но хорошая контратака, хорошая передача — и 1:1.



Сейчас «Атлетико» надо переключаться на чемпионат. В последнем туре выиграли на выезде у «Осасуны» (3:0). «Сельта» занимает место в середине таблицы. Но у «Атлетико» практически все в строю, за исключением Коке. Есть возможности ротировать состав. Если «Атлетико» собирается навёрстывать упущенное в чемпионате, то такого соперника надо обыгрывать.



Думаю, со своей задачей «Атлетико» должен справляться, учитывая его форму. Возьму победу «Атлетико» за 1.65 — без всяких фор и тоталов».

Забьёт ли Лионель Месси в матче «ПСЖ» — «Сент-Этьен»?



«Барселона» — «Атлетик»: тер Штеген опять пропустит.



Хавбек ЦСКА Языджи высказался о русских женщинах.