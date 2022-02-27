«Челси» — «Ливерпуль»: эксперты назвали фаворита финала Кубка английской лиги

Сегодня, 27 февраля, состоится матч финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем».

Тухель заявил, что «Челси» не планирует расставаться с Лукаку.

Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, главный судья — Стюарт Атвелл. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей. Заключить пари на победу «Ливерпуля» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44, что приблизительно равно 41% вероятности. Успех «Челси» оценивается аналитиками коэффициентом 3.58 (27%). На ничью по итогам 90 минут предлагают поставить за 3.20.

Если для определения победителя командам потребуется дополнительное время, сыграет коэффициент 3.20. На серию послематчевых пенальти можно поставить за 5.10.

Канте — приоритетная цель «ПСЖ» на летнее трансферное окно.

Клопп высказался о том, какой след в истории оставит его «Ливерпуль».

Спонсор московского «Спартака» попал под санкции Евросоюза.