«Челси» — «Ливерпуль»: эксперты назвали фаворита финала Кубка английской лиги

Сегодня, 27 февраля, состоится матч финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем».
Тухель заявил, что «Челси» не планирует расставаться с Лукаку.
Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, главный судья — Стюарт Атвелл. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей. Заключить пари на победу «Ливерпуля» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44, что приблизительно равно 41% вероятности. Успех «Челси» оценивается аналитиками коэффициентом 3.58 (27%). На ничью по итогам 90 минут предлагают поставить за 3.20.
Если для определения победителя командам потребуется дополнительное время, сыграет коэффициент 3.20. На серию послематчевых пенальти можно поставить за 5.10.
Канте — приоритетная цель «ПСЖ» на летнее трансферное окно.
Клопп высказался о том, какой след в истории оставит его «Ливерпуль».
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