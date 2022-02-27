«Челси» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн, прямой эфир, трансляция матча Кубка лиги Англии

Сегодня, 27 февраля, состоится матч финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, главный судья — Стюарт Атвелл. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
Канте — главная трансферная цель «ПСЖ» на ближайшее лето.
Прямую трансляцию из Англии можно будет посмотреть в эфире телеканала «Матч ТВ».
Эксперты дали свой прогноз, в котором считают фаворитами номинальных гостей. Заключить пари на победу «Ливерпуля» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44, что приблизительно равно 41% вероятности. Успех «Челси» оценивается аналитиками коэффициентом 3.58 (27%). На ничью по итогам 90 минут предлагают поставить за 3.20.
Если по ходу встречи красную карточку получит вратарь одной из команд, сыграет коэффициент 30.00 (3,3% вероятности). Появление на поле медицинской бригады оценивают в 1.16 (86%).
Тухель заявил, что «Челси» не планирует расставаться с Лукаку.
Клопп высказался о том, какой след в истории оставит его «Ливерпуль».
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