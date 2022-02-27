«Ахмат» — «Уфа»: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча РПЛ, какой канал покажет

Сегодня, 27 февраля, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Уфа». Начало игры — в 19:00 мск.

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Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05, что приблизительно равно 40% вероятности. Успех уфимцев оценён экспертами в 4.25 (23%). Ставки на ничью принимаются за 3.32.

После 18 туров чемпионата России грозненский «Ахмат» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 27 баллов. «Уфа» находится на предпоследней позиции с 16 баллами в активе. Отрыв грозненцев от зоны вылета составляет 11 очков. Уфимцам до безопасный зоны не хватает трёх.

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