«Челси» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на финал Кубка английской лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Кубка лиги Англии «Челси» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья в основное время за 3.35.

«Челси» набрал превосходную форму в текущем розыгрыше и уже давно не проигрывал. Первый матч в Лиге чемпионов у «Лилля» (2:0) получилось выиграть. «Аристократы» выиграли у «Кристал Пэлас» (1:0) в чемпионате, застолбив за собой промежуточное третье место в АПЛ.

Клопп высказался о том, какой след в истории оставит его «Ливерпуль».

«Ливерпуль» тоже имеет прекрасную физическую форму и не теряет очки на протяжении девяти матчей. Несколько дней назад он с унизительным счётом переиграл в регулярном первенстве «Лидс» (6:0), сократив отставание от лидера чемпионата. Ещё и в Лиге чемпионов обыграл «Интер» (2:0).



На мой взгляд, финальная встреча получится невероятно упорной, тем более ни у кого нет преимущества домашнего стадиона. Лондонцы набрали приличную форму и настроены взять трофей, однако и ливерпульцы сдаваться не намерены.



Помимо этого, подбор исполнителей находится приблизительно на одном уровне. К тому же последние две очные встречи заканчивались с ничейным счётом, ждём и сегодня дополнительное время».

Абрамович передаст контроль над «Челси» попечительскому совету.

Как Хави перестроил «Барселону» за три месяца?

Шварц: я не тот человек, который возьмёт билет и улетит из России.