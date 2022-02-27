«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик».

Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 гола за 2.48.

«Барселона» набирает с каждым матчем. Пока не хватает стабильности, но результаты Хави видны, что отражается в фееричных матчах команды. Бывший игрок быстро нашёл общий язык с игроками – за 24 тура каталонцы записали на свой счёт 11 побед и девять ничьих, которые принесли 42 очка и четвёртое место.

Что Хави изменил в «Барселоне» за три месяца?

После ничьей с «Эспаньолом» сине-гранатовые обыграли на выезде «Валенсию». Набирает силу легендарная линия атаки «Барсы», которая при Месси ставила регулярные рекорды.



«Атлетик» все усилия бросил на кубки, но уже лишился Суперкубка, и есть вопрос по выходу команды в финал Кубка Короля. На счету басков в Ла Лиге девять успешных матчей и 10 ничьих, что принесло 37 очков. В последней игре «львы» обыграли «Реал Сосьедад».



Все начинают видеть новую «Барсу», по которой скучали. Лично я ожидаю от каталонцев уверенную игру и убедительную победу. Дополнительным стимулом может служить желание отомстить за недавнее поражение в Кубке Испании. Моя ставка – победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 гола».

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