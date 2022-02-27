«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетик».
Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 гола за 2.48.
«Барселона» набирает с каждым матчем. Пока не хватает стабильности, но результаты Хави видны, что отражается в фееричных матчах команды. Бывший игрок быстро нашёл общий язык с игроками – за 24 тура каталонцы записали на свой счёт 11 побед и девять ничьих, которые принесли 42 очка и четвёртое место.
Что Хави изменил в «Барселоне» за три месяца?
После ничьей с «Эспаньолом» сине-гранатовые обыграли на выезде «Валенсию». Набирает силу легендарная линия атаки «Барсы», которая при Месси ставила регулярные рекорды.
«Атлетик» все усилия бросил на кубки, но уже лишился Суперкубка, и есть вопрос по выходу команды в финал Кубка Короля. На счету басков в Ла Лиге девять успешных матчей и 10 ничьих, что принесло 37 очков. В последней игре «львы» обыграли «Реал Сосьедад».
Все начинают видеть новую «Барсу», по которой скучали. Лично я ожидаю от каталонцев уверенную игру и убедительную победу. Дополнительным стимулом может служить желание отомстить за недавнее поражение в Кубке Испании. Моя ставка – победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 гола».
Шварц: я не тот человек, который возьмёт билет и улетит из России.
Клопп высказался о том, какой след в истории оставит его «Ливерпуль».
- 27 февраля 2022
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 26 февраля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 25 февраля 2022
-
23:18
-
22:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:52