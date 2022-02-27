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«Ахмат» — «Уфа»: во сколько начало, по какому каналу смотреть, онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ахмат» — «Уфа»: во сколько начало, по какому каналу смотреть, онлайн-трансляция матча РПЛ
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Сегодня, 27 февраля, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Уфа». Начало игры — в 19:00 мск.

Шварц: я не тот человек, который возьмёт билет и улетит из России.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05, что приблизительно равно 40% вероятности. Успех уфимцев оценён экспертами в 4.25 (23%). Ставки на ничью принимаются за 3.32.

Аналитики также считают, что матч РПЛ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

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