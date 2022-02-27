«Ахмат» — «Уфа»: во сколько начало, по какому каналу смотреть, онлайн-трансляция матча РПЛ

Сегодня, 27 февраля, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Уфа». Начало игры — в 19:00 мск.
Шварц: я не тот человек, который возьмёт билет и улетит из России.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05, что приблизительно равно 40% вероятности. Успех уфимцев оценён экспертами в 4.25 (23%). Ставки на ничью принимаются за 3.32.
Аналитики также считают, что матч РПЛ не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.
Никита Баженов оценил игру «Спартака» в первом матче при Ваноли.
Смолов рассказал о своих эмоциях в первом матче после возвращения в «Динамо».
- 27 февраля 2022
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 26 февраля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:10
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 25 февраля 2022
-
23:18
-
22:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00