«Челси» — «Ливерпуль»: время начала, где смотреть финал Кубка английской лиги, какой канал

Сегодня, 27 февраля, состоится матч финала Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, главный судья — Стюарт Атвелл. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Челси» — «Ливерпуль».
Прямую трансляцию из Англии можно будет посмотреть в эфире телеканала «Матч ТВ».
Эксперты дали свой прогноз, в котором считают фаворитами номинальных гостей. Заключить пари на победу «Ливерпуля» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.44, что приблизительно равно 41% вероятности. Успех «Челси» оценивается аналитиками коэффициентом 3.58 (27%). На ничью по итогам 90 минут предлагают поставить за 3.20.
Аналитики также считают, что финал Кубка лиги Англии не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.
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