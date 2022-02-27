«Челси» — «Ливерпуль»: ставка Дениса Казанского на финал Кубка лиги Англии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч финала Кубка английской лиги «Челси» – «Ливерпуль».
Ставка: ничья в основное время за 3.16.
«Давайте поговорим о первом трофее в Англии, который будет разыгран на «Уэмбли» между «Ливерпулем» и «Челси». Абсолютно заслуженно обе команды попали в этот финал.
«Челси» — «Ливерпуль»: когда начало, где смотреть?
На мой взгляд, «Ливерпуль» находится в чуть лучшей форме – за него говорят девять побед подряд. Что касается «Челси», то результативная игра команды Томаса Тухеля — это характерный жест перед игрой с «Ливерпулем». Только «Манчестер Сити» не пропустил от «Челси», а «Ливерпуль» забивает регулярно. Салах находится в фантастической форме.
Думаю, что будет очень серьёзная битва. Так, как это было в течение сезона. Мы видели 1:1 и 2:2, поэтому я думаю, что и этот матч вполне способен уйти за пределы основного времени. Мне кажется, что будет ничья в основное время, а дальше ребята будут разбираться.
У «Ливерпуля» чуть больше шансов взять трофей, исходя из формы, но «Челси» показал, что команда вполне способна переворачивать матчи, и там, где она не является фаворитом, становиться таковым. Я жду очень интересный футбол и ничью в основное время».
Ставка Романа Павлюченко с коэффициентом 3.35 на матч «Челси» — «Ливерпуль».
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