«Бохум» — «РБ Лейпциг»: ставка Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал свой прогноз на матч 24-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бохум» — «РБ Лейпциг».
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 2.13.
«Бохум» — «РБ Лейпциг» — матч, в котором могут сойтись сразу две вещи: «Бохум» — хорошая домашняя команда, а «Лейпциг» — просто хорошая команда, которая набрала ход и очень много забивает.
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Но «Лейпциг» играл среди недели, что может несколько выбить их из лёгкого графика. «Бохум» уже устраивал трёпку «Баварии», но «Лейпциг» более ответственно относится к своим соперникам. Здесь, как мне кажется, есть очень простой вариант – «Лейпциг» победит с форой (-1).
Здесь стоит уповать на то, что «Лейпциг» в хорошей форме, а «Бохум» просто послабее. Мне кажется, гости одержат победу на классе».
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