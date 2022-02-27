Прогноз Александра Елагина на матч «Челси» — «Ливерпуль» в финале Кубка английской лиги

Известный телекомментатор и эксперт Александр Елагин сделал свой прогноз на финал Кубка английской лиги «Челси» – «Ливерпуль».

Ставка: «Ливерпуль» выиграет трофей за 1.66.

«Для мерсисайдцев это будет рекордный, 13-й финальный матч данного кубкового турнира. Наряду с «Манчестер Сити», который выигрывал трофей последние четыре сезона подряд, «Ливерпуль» является также и рекордсменом по количеству побед в этом соревновании. Оба клуба побеждали по восемь раз. Как вы понимаете, если красные одолеют своего соперника, то обойдут «Манчестер Сити» и станут самой титулованной командой в истории этого турнира. Для «Челси», выигравшего этот кубок пять раз, финал будет девятым по счёту.

«Челси» — «Ливерпуль»: когда начало, где смотреть?

В нынешнем розыгрыше обе команды стартовали с третьего раунда. «Челси» в третьем и четвёртом раундах лишь в серии пенальти одолел дома «Астон Виллу» и «Саутгемптон». В четвертьфинале на выезде был повержен «Брентфорд» (2:0), а в полуфинале был дважды бит «Тоттенхэм» — 2:0 дома и 1:0 в гостях.



«Ливерпуль» в третьем раунде уверенно прошёл «Норвич» — 3:0 в гостях. В четвёртом туре обыграл «Престон» (2:0) на выезде. В четвертьфинале дома в драматичной борьбе «Ливерпуль» вырвал победу у «Лестера» в серии пенальти, но в основное время сравнял счёт за несколько секунд до его окончания — 3:3. В полуфинале красные довольно уверенно прошли «Арсенал» — 0:0 дома и 2:0 на «Эмирейтс».



Между собой соперники в Кубке лиги встречались восемь раз. Четыре победы у «Челси», три у «Ливерпуля» и одна ничья. Главное, что однажды судьба свела наших героев в финале. В 2005 году они встретились в решающем матче. Тогда в дополнительное время «Челси» вырвал у «Ливерпуля» победу со счётом 3:2. Решающий матч — это всегда загадка для прогнозиста. Фаворита в матче нет. Соперники достойны друг друга, как бы банально это ни звучало. Всё же я поставлю на победу «Ливерпуля», имею в виду, что именно мерсисайдцы возьмут трофей в девятый рекордный раз».

Ставка Романа Павлюченко с коэффициентом 3.35 на матч «Челси» — «Ливерпуль».



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