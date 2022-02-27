«Челси» — «Ливерпуль»: ставка Эдуарда Мора на матч Кубка английской лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Челси» – «Ливерпуль».

Ставка: ничья в основное время за 3.30.

«Финал Кубка английской лиги. Безусловно, обе команды хотят выиграть, с мотивацией всё будет в порядке. К тому же обе команды находятся в прекрасной форме. Шансы на титул у обеих абсолютно одинаковые.

«Челси» — «Ливерпуль»: когда начало, где смотреть?

«Ливерпуль» уже успел среди недели одержать лёгкую победу со счётом 6:0, сэкономил силы на финал. «Челси» тоже в Лиге чемпионов минимальными силами обыграл «Лилль».



Оба клуба подходят к матчу без потерь в составах и в бешеной форме.



В таких случаях я обычно стесняюсь прогнозировать ничью. Но в этот раз я этого сделать не побоюсь. Думаю, что победитель определится либо в добавленное время, либо по серии пенальти.



В плане количества голов тоже сложно предугадать. Поэтому возьму ничью в основное время».

Ставка Романа Павлюченко с коэффициентом 3.35 на матч «Челси» — «Ливерпуль».



Клопп высказался о том, какой след в истории оставит его «Ливерпуль».



Абрамович передаст контроль над «Челси» попечительскому совету.