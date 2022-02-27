«Лацио» — «Наполи»: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор и эксперт Эльвин Керимов дал прогноз на матч 27-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Лацио» — «Наполи».
Ставка: в матче будет 2 или 3 гола за 2.03.
«Обе команды вылетели из Лиги Европы в четверг. Римляне не смогли пройти «Порту» по сумме двух встреч, а «Наполи» вылетел от «Барселоны» без вариантов – ответная игра была провальной.
Прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик».
В итоге команды сконцентрируются на внутренних делах. «Наполи» борется за чемпионство, а «Лацио» близок к зоне Лиги чемпионов, хотя ещё недавно команда была в середине турнирной таблицы. Команды не успеют полностью восстановиться, поэтому тренеры будут ротировать составы. Но всё-таки, учитывая важность матча, сыграют сильнейшие.
Я жду зрелищного футбола, так как обе команды делают ставку на атаку. «Лацио» дома будет стараться играть первым номером, а неаполитанцы будут отвечать в быстрых, а также позиционных атаках. Это будет тактическая борьба двух очень больших итальянских тренеров.
В трёх из последних четырёх встречах с участием «Лацио» проходила ставка «тотал 2-3 гола в матче». В четырёх из пяти последних матчей с участием «Наполи» тоже такая ставка проходила. Можно легко, например, представить ничью 1:1 в этой игре».
Клопп высказался о том, какой след в истории оставит его «Ливерпуль».
Абрамович передаст контроль над «Челси» попечительскому совету.
Прогноз на матч «Зенит» — «Рубин»: не спешите хвалить Одоевского.
- 27 февраля 2022
-
19:00
-
18:15
-
18:09
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 26 февраля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:10