«Лацио» — «Наполи»: ставка Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор и эксперт Эльвин Керимов дал прогноз на матч 27-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Лацио» — «Наполи».

Ставка: в матче будет 2 или 3 гола за 2.03.

«Обе команды вылетели из Лиги Европы в четверг. Римляне не смогли пройти «Порту» по сумме двух встреч, а «Наполи» вылетел от «Барселоны» без вариантов – ответная игра была провальной.

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В итоге команды сконцентрируются на внутренних делах. «Наполи» борется за чемпионство, а «Лацио» близок к зоне Лиги чемпионов, хотя ещё недавно команда была в середине турнирной таблицы. Команды не успеют полностью восстановиться, поэтому тренеры будут ротировать составы. Но всё-таки, учитывая важность матча, сыграют сильнейшие.



Я жду зрелищного футбола, так как обе команды делают ставку на атаку. «Лацио» дома будет стараться играть первым номером, а неаполитанцы будут отвечать в быстрых, а также позиционных атаках. Это будет тактическая борьба двух очень больших итальянских тренеров.



В трёх из последних четырёх встречах с участием «Лацио» проходила ставка «тотал 2-3 гола в матче». В четырёх из пяти последних матчей с участием «Наполи» тоже такая ставка проходила. Можно легко, например, представить ничью 1:1 в этой игре».

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