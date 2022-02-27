«Зенит» — «Рубин»: эксперты оценили шансы петербуржцев вернуться на первое место в РПЛ

28 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» пройдёт матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин». Начало запланировано на 19:00 мск. В случае победы петербуржцы обойдут «Динамо» и вернутся на первое место.

Ракицкий не сыграет с «Рубином», «Зенит» поддерживает украинца.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.31. Успех «Рубина» доступен за 11.20. Ставки на ничью принимаются за 6.15.



Аналитики ждут от команд высокой результативности: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, зайдёт коэффициент 1.05. Гол казанцев доступен с коэффициентом 1.82. Заключить пари на «обе забьют» можно за 1.96.

На победу «Зенита» с форой (-1.5 мяча) дают 1.90, на победу «Рубина» с форой (+1.5) — 2.05. Вероятность пенальти оценена в 2.35.

«Спартак» может провести домашний матч с «Лейпцигом» в Ереване.

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Широков: пока непонятно, что Ваноли хочет видеть от «Спартака».