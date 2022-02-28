«Зенит» — «Рубин»: букмекеры назвали шансы казанцев отобрать очки у команды Семака

28 февраля в Санкт-Петербурге состоится матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином». Свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
Ракицкий не сыграет с «Рубином», «Зенит» поддерживает украинца.
Поставить на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.32. Успех «Рубина» оценён в 11.00, а ничья — в 6.20. Если казанцы не проиграют, зайдёт коэффициент 3.90.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.96.
Гол в первые 15 минут идёт за 2.85, результативная ничья — за 7.40. Вероятность волевой победы «Зенита» оценивается в 7.90, а волевой победы «Рубина» — в 21.0.
Если «Зенит» одержит победу и не пропустит, сыграет коэффициент 2.25. Победа «Рубина» всухую доступна за 20.0.
Что может помешать «Зениту» выиграть у «Рубина» в Санкт-Петербурге?
Шварц: я не тот человек, который возьмёт билет и улетит из России.
«Спартак» хочет провести домашний матч Лиги Европы с «РБ Лейпциг» в Баку.
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