«Зенит» – «Рубин»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Зенит» – «Рубин».
Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.74.
«В «Рубине» масштабные изменения. Это ответ на провал в осенней части чемпионата. Посмотрим, как приживутся новички. По крайней мере, по 8 контрольным матчам можно сказать, что таких ошибок, как в ноябре и декабре, у «Рубина» не будет. Потому что есть хорошие результативные игры и с «Динамо», и с ЦСКА, и с «Крыльями». Здесь вроде как настройки в порядке. Но это всего лишь проверочные матчи.
«Зенит» мы видели с «Бетисом», видели разный: несобранный в обороне в первой игре и очень четкий во второй. В любом случае ранняя подготовка будет серьезным аргументом в игре с «Рубином».
В этом смысле у хозяев хорошие шансы на победу.
К тому же надо посмотреть на тот факт, что команды между собой регулярно бьют верх: в 6 последних матчах обязательно хороший тотал, чаще всего мы видим и обмен голами.
Посмотрим, как тот же Лисакович будет играть на острие «рубиновой» атаки. Мне кажется, что должна пройти еще пара-тройка матчей, чтобы мы поняли, насколько стабильно выглядит передняя линия у Слуцкого.
С «Зенитом» в атаке всё понятно, осталось только Юри Альберто нормально вписать — и результативный футбол гарантирован», — сказал Казанский.
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