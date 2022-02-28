«Амурские Тигры» – «Атлант»: ставка Владимира Плющева на матч МХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч МХЛ «Амурские Тигры» – «Атлант».



Ставка: ТБ 6 за 2.17.



«Команды проведут второй матч за два дня. И те, и другие уже потеряли все шансы на попадание в плей-офф, так что доигрывают сезон без всякой мотивации. В такой ситуации очень непросто руководить командой, настраивать ее на игры.

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Накануне «Атлант» проявил характер, выиграл со счетом 2:1, уступая по ходу встречи 0:1. Подозреваю, что сегодня хабаровчане захотят взять реванш. Тем более, что по статистике в последнее время два очных матча подряд ни одна из команд не выигрывает.

Думаю, что на этот раз матч будет результативным – команды продемонстрируют атакующий хоккей и, как минимум, шесть шайб на двоих они забросят. Моя ставка – тотал больше 6 шайб», — сказал Плющев.

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