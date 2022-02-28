Варвара Грачёва – Кристина Куцова: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Лионе

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Лионе Варвара Грачева – Кристина Куцова.
Ставка: победа Грачёвой с форой (-3.5) за 1.71.
«Матч первого круга турнира в Лионе: 21-летняя Варвара Грачёва (72-я ракетка мира) против уже опытной словачки Кристины Куцовой (31 год, 75-я ракетка мира).
Даниил Медведев официально стал первой ракеткой мира.
Куцова, в основном, играет на турнирах более низкой категории, а когда падает через квалификацию в соревнованиях WTA – дальше второго круга не проходит. А вот россиянка постоянно играет на крупных турнирах. Пусть и громких побед она пока не добилась, тем не менее, набирается опыта и для своего возраста играет весьма неплохо. А ещё ей не всегда везет с сеткой, она в первом или втором кругах попадает на топ-игроков, с которыми бороться пока ей не под силу. На недавнем турнире в Дубае, во втором круге она попала на опытную чешку Вондрусову, а незадолго до этого на турнире в Санкт-Петербурге в первом же круге ее соперницей была Рыбакина, входящая в топ-20.
Для меня фаворит предстоящей встречи – Грачёва. Она должно проходить словачку и, если это произойдет и выиграет свой матч другая россиянка Вера Звонарёва, мы увидим в следующем раунде российское противостояние. Ставлю на победу Грачевой с форой (-3,5) гейма», — сказала Петрова.
Ставки на фаворита в теннисе и пинг-понге: как поднять коэффициент и не проиграть.
Что будет со ставкой, если теннисист снимется с матча?
Ставка Александра Мостового с коэффициентом 2.75 на матч «Зенит» — «Рубин».
- 28 февраля 2022
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 27 февраля 2022
-
19:00
-
18:15
-
18:09
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 26 февраля 2022
-
19:30
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:30