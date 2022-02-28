Варвара Грачёва – Кристина Куцова: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Лионе

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Лионе Варвара Грачева – Кристина Куцова.



Ставка: победа Грачёвой с форой (-3.5) за 1.71.



«Матч первого круга турнира в Лионе: 21-летняя Варвара Грачёва (72-я ракетка мира) против уже опытной словачки Кристины Куцовой (31 год, 75-я ракетка мира).

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Куцова, в основном, играет на турнирах более низкой категории, а когда падает через квалификацию в соревнованиях WTA – дальше второго круга не проходит. А вот россиянка постоянно играет на крупных турнирах. Пусть и громких побед она пока не добилась, тем не менее, набирается опыта и для своего возраста играет весьма неплохо. А ещё ей не всегда везет с сеткой, она в первом или втором кругах попадает на топ-игроков, с которыми бороться пока ей не под силу. На недавнем турнире в Дубае, во втором круге она попала на опытную чешку Вондрусову, а незадолго до этого на турнире в Санкт-Петербурге в первом же круге ее соперницей была Рыбакина, входящая в топ-20.



Для меня фаворит предстоящей встречи – Грачёва. Она должно проходить словачку и, если это произойдет и выиграет свой матч другая россиянка Вера Звонарёва, мы увидим в следующем раунде российское противостояние. Ставлю на победу Грачевой с форой (-3,5) гейма», — сказала Петрова.

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