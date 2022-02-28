«Зенит» – «Рубин»: прогноз Эдуарда Мора на игру РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Зенит» – «Рубин» в 19-м туре РПЛ.
Ставка: победа «Зенита» и обе забьют за 2.80.
«Когда «Зенит» играет дома, то сразу предполагается, что будут голы. Как правило, всё так и получается, так как поле хорошее и болельщики приходят поддержать команду.
«Зенит» — «Рубин»: во сколько начало, где покажут?
Интересно, как перестроится «Рубин», который по разным причинам провалил осеннюю часть чемпионата. Мне кажется, что Слуцкий сделал выводы, и на позицию крайнего защитника взяли Ломовицкого. Вместо ушедшего Деспота в команду взяли Лисаковича из «Локомотива», который более подвижен и мобилен, но менее опытен и мастеровит. Посмотрим, какую пользу он принесёт «Рубину».
Слуцкий постарается бросить вызов «Зениту», попытается атаковать и забивать, потому что команде ничего уже особо не светит. Нужно себя проявлять, а где это делать, как не в Санкт-Петербурге? Исходя из этого я думаю, что на один гол «Рубин» наиграет.
Что касается «Зенита», то мы видим, что обойма у команды очень большая, много бразильцев. Можно подумать, что после игры с «Бетисом» команда будет уставшей, но сейчас только начало сезона, поэтому два матча в Лиге Европы пойдут «Зениту».только в плюс Он захочет порадовать своих болельщиков на домашнем поле после поражения от «Бетиса», сыграет в атакующий футбол и забьёт много — во всяком случае больше одного гола.
Атакующий потенциал у «Зенита» большой, а в обороне есть проблемы. Мой прогноз такой – победа «Зенита» и обе забьют», — сказал Мор.
Ставка Александра Мостового на матч «Зенит» — «Рубин» с коэффициентом 2.75.
Что может помешать «Зениту» обыграть «Рубин» в Санкт-Петербурге?
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