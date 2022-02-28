«Красная Армия» — «Крылья Советов»: ставка Анатолия Емелина на игру МХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин сделал ставку на матч МХЛ «Красная Армия» – «Крылья Советов».



Ставка: победа «Красной армии» с форой (-1,5) за 1.92.



«На любое столичное дерби делать прогноз крайне сложно. Независимо от того, какие места занимают команды в турнирной таблице. Вот и тут, если посмотреть, «Красная Армия» — лидер Запада, проигрывает «Крыльям», которые до игры были за пределами кубковой восьмёрки. Гостям победа нужна была как воздух, и они смогли вчера её добиться, выиграв со счётом 3:2.

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Буду сильно удивлён, если «Крылышки» выиграют второй матч у «Красной Армии». Скорее всего, армейцы исправятся, разберут ошибки и впредь их допускать не будут», — сказал Емелин.

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