«Зенит» — «Рубин»: ставка Александра Мостового на встречу 19-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч РПЛ «Зенит» — «Рубин».



Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 2.75.



«Чемпион России уверенно стартовал в домашнем чемпионате, где с первых туров захватил лидирующее положение. Команда заняла третье место в группе Лиги чемпионов, что принесло путёвку в плей-офф Лиги Европы.

«Зенит» — «Рубин»: во сколько начало, где покажут?

К сожалению, «Зенит» не смог порадовать и проиграл в противостоянии с «Бетисом», которому уступил с общим счётом 2:3. Санкт-Петербург уверенно идёт по турнирной дистанции Премьер-Лиги России, где клуб после 18 туров занимает уже второе место – «Динамо» выиграло 26 февраля у «Химок» и вышло на первую строчку.



«Рубин» ещё на старте первенства подавал надежды на успех, но на большие зимние каникулы команда ушла только на 11-й позиции. На счету Казани шесть побед и четыре мирных исхода, которые принесли 22 очка. В трёх последних турах гости проиграли.



Мы увидели «Зенит» только в Лиге Европы, где команда показала себя с хорошей стороны, даже несмотря на то что вылетела из турнира. Я считаю, что «Рубин» в таком состоянии не способен на сопротивление и сегодня команда не устоит в противостоянии», — сказал Мостовой.

Что может помешать «Зениту» обыграть «Рубин» в Санкт-Петербурге?



Геннадий Орлов: «Зенит» в матче с «Бетисом» напоминал европейскую топ-команду.

Денис Казанский дал прогноз на матч «Зенит» — «Рубин».