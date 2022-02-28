«Зенит» — «Рубин»: прогноз Ильи Казакова на игру чемпионата России

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин».



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.91.



«Мы дождались возобновления старта чемпионата России. В центре внимания сейчас противостояние двух друзей – Сергея Семака и Леонида Слуцкого, «Зенит» — «Рубин».

«Зенит» — «Рубин»: во сколько начало, где покажут?

«Зенит» играет дома после не совсем справедливого вылета из Лиги Европы. В ответном матче с «Бетисом» команда смотрелась замечательно, но не хватило везения. Даже проиграв, команда заслужила аплодисменты за атакующий стиль, за новую идею и новые позиции некоторых игроков.



«Рубин» межсезонье провёл ни шатко ни валко. Команда пережила расставание с основными нападающими и пока ещё не вписала в игру тех, кто пришёл им на смену. Думаю, что набравший игровой ход «Зенит» в домашней игре будет владеть преимуществом.



Я бы выбрал ставку на победу «Зенита» с форой (-1,5). Да, ставка рискованная, но коэффициент неплохой. Мне кажется, что в этом противостоянии в любом случае будет весело и интересно, потому что последние встречи этих соперников заканчивались с переменным успехом. Но сейчас я уверен в «Зените» и не уверен в «Рубине», — сказал Казаков.

Ставка Александра Мостового на матч «Зенит» — «Рубин» с коэффициентом 2.75.



Что может помешать «Зениту» обыграть «Рубин» в Санкт-Петербурге?



Геннадий Орлов: «Зенит» в матче с «Бетисом» напоминал европейскую топ-команду.