Стань директором клуба! Сыграй в «Футбольный менеджер», приведи команду на вершину таблицы

«Чемпионат» и букмекер «Фонбет» запустили спецпроект «Футбольный менеджер»! В этом спецпроекте вы возьмёте на себя нелёгкую роль директора футбольного клуба.



Ваша цель — создать сильную и коммерчески успешную команду. Впереди чемпионат, и до его начала вам необходимо принять множество управленческих решений, которые повлияют на рейтинг команды и её бюджет.



Выберите свою стратегию: от неё зависит, в какой форме и в каком составе ваша команда выйдет на поле. Вам придётся контролировать всё: от выбора состава и тренера до отношений с фанатами, от стадиона, на котором будет играть ваш клуб, до изготовления мерча. Следите за бюджетом — задержка зарплаты может повлиять на игру вашего коллектива и его место в турнирной таблице.



Станьте лучшим футбольным менеджером, приведите команду на вершину турнирной таблицы! А ещё в конце игры вас будет ждать приятный бонус от букмекера «Фонбет». Удачи!