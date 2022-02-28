Стань директором клуба! Сыграй в «Футбольный менеджер», приведи команду на вершину таблицы

«Чемпионат» и букмекер «Фонбет» запустили спецпроект «Футбольный менеджер»! В этом спецпроекте вы возьмёте на себя нелёгкую роль директора футбольного клуба.
Ваша цель — создать сильную и коммерчески успешную команду. Впереди чемпионат, и до его начала вам необходимо принять множество управленческих решений, которые повлияют на рейтинг команды и её бюджет.
Выберите свою стратегию: от неё зависит, в какой форме и в каком составе ваша команда выйдет на поле. Вам придётся контролировать всё: от выбора состава и тренера до отношений с фанатами, от стадиона, на котором будет играть ваш клуб, до изготовления мерча. Следите за бюджетом — задержка зарплаты может повлиять на игру вашего коллектива и его место в турнирной таблице.
Станьте лучшим футбольным менеджером, приведите команду на вершину турнирной таблицы! А ещё в конце игры вас будет ждать приятный бонус от букмекера «Фонбет». Удачи!
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