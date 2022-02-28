Ставка на хоккейный финал Олимпиады-2022 принесла клиенту «Фонбет» 5.1 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал крупную ставку на финальный матч олимпийского хоккейного турнира между сборными России и Финляндии.
Ставка Александра Мостового на матч «Зенит» — «Рубин» с коэффициентом 2.75.
Он поставил 3 156 000 рублей на ТМ 4.5 шайбы. То есть игрока устраивал исход, при котором команды забросят на двоих 0, 1, 2, 3 или 4 шайбы в основное время матча. Букмекер оценил вероятность такого исхода коэффициентом 1.63.
В итоге клиент «Фонбет» всё рассчитал верно. Команды забросили по одной шайбе в каждом из периодов. Сначала отличился россиянин Михаил Григоренко, во второй двадцатиминутке Вилле Покка сравнял счёт, а в третье игровом отрезке победную шайбу забросил Ханнес Бьорнинен. Финны победили 2:1 и стали олимпийскими чемпионами.
Таким образом, ставка клиента «Фонбет» прошла с запасом. Он получил на выплату 5 144 280 рублей.
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