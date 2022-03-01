«Милан» — «Интер»: эксперты оценили шансы команд в полуфинале Кубка Италии

1 марта состоится первый полуфинальный матч Кубка Италии «Милан» — «Интер». Начало игры — в 23:00 мск.

Где покажут матч «Милан» — «Интер»?

Букмекеры отдают предпочтение подопечным Симоне Индзаги: поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.43. Успех «Милана» оценён экспертами в 3.18. Ставки на ничью принимаются за 3.62.



Аналитики считают, что матч «Милан» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Победа «Интера» всухую оценена в 4.10. Если «Милан» выиграет и не пропустит, зайдёт коэффициент 5.90.

Виктор Гусев дал прогноз на матч «Милан» — «Интер».

Как долго продлится кризис «Интера»?

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Норвич» с коэффициентом 2.26.