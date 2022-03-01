ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на игру плей-офф КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив».



Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.70.



«Команды давно без игровой практики, и тяжело сказать, в каком они сейчас состоянии. В первой игре серии будет борьба, потому что оба клуба целенаправленно готовились к этой серии. После стартового матча можно будет делать какие-то выводы по игре команд, но пока для меня фаворит ЦСКА.

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Не жду разгромного счёта, будет борьба от первой до последней минуты, и всё закончится минимальной победой ЦСКА. Возможно, матч завершится в овертайме, но победителем станет команда Сергея Фёдорова.



Конечно, у главного тренера ярославцев Игоря Никитина есть большая мотивация успешно сыграть против ЦСКА, поэтому мы увидим очень напряжённый поединок, в котором всё-таки скажется превосходство хозяев в классе, а также им поможет поддержка своих болельщиков.



Первая встреча серии пройдёт осторожно, никто не станет играть в открытый хоккей. В этом сезоне и ЦСКА, и «Локомотив» чаще всего играют от обороны, поэтому много заброшенных шайб мы не увидим», – сказал Вуйтек.

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