«Металлург» — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 «Металлург» — «Барыс».



Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.33.



«Руководство КХЛ со своими календарными чудесами подбросило нам весёлые задачки к началу плей-офф. Задачек этих ровно семь, а могло быть и восемь.

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Сыграй команды перед началом плей-офф хотя бы по паре матчей регулярного чемпионата, можно было бы, пусть и далеко не точно, но всё-таки понять реальные силы соперников после почти двухмесячной паузы. Сейчас же мы можем ориентироваться лишь по сыгранным командами товарнякам, а это приблизительно то же самое, что ориентироваться в лесу по мху на деревьях. Который вроде бы должен расти исключительно с северной стороны, но на самом деле почему-то растёт где попало. Остается радоваться, что плей-офф – мероприятие всё-таки более солидное и объёмное, чем отдельно взятый матч, в котором после такой паузы может случиться абсолютно всё что угодно. Но когда таких матчей не менее четырёх, то итоги давно забытой регулярки всё-таки будут иметь хоть какое-то значение.



А по этим итогам «Барысу» в Магнитогорске делать особо нечего. Потому что уральцы провели регулярный сезон весьма уверенно, и если с кем-то и конкурировали, то только со своими географическими соседями из областного центра. И если за последний месяц принципиальных косяков в подготовке не наделано, то, в принципе, сегодняшняя «Магнитка» обязана сегодняшний «Барыс» проходить. На это и поставим, предсказав проход «металлургов» в полуфинал конференции за шесть матчей. И домашнюю победу в первом матче, быть может, весьма непростую, возможно, даже за пределами основного времени, но всё-таки победу», — сказал Лебедев.

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Прогноз Максима Лебедева на матч «Трактор» — «Нефтехимик».



ЦСКА — «Локомотив»: ставка Максима Лебедева с коэффициентом 2.32.